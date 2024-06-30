Экс-сотрудник Toyota предупредил покупателей новой Camry

Toyota начала поставки нового поколения седана Camry весной 2024 года. И одним из первых дилерских центров, который получил его в свое распоряжение, оказался автосалон, где работал пользователь Сети, известный как «Джуниор».
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