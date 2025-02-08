Генерал в отставке Савин рассказал, чего ждать от Трампа на переговорах по Украине

МОСКВА, 8 февраля, ФедералПресс. На переговорах по украинскому конфликту между Россией и США американский президент Дональд Трамп будет в первую очередь придерживаться осуществления экономических целей Штатов.
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