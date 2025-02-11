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Reuters: Трамп ввёл санкции против прокурора МУС Карима Хана

Reuters: Трамп ввёл санкции против прокурора МУС Карима Хана

Gettyimages.ru5070 прочтений 3 дня назад Президент США Дональд Трамп ввёл санкции против прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана, выдавшего ордер на арест российского лидера Владимира Путина.

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Комментарии
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Лев Добрый
Дональд, этого шайтана(как говорит Кадыров) надо арестовать, а санкции для него один только пшик!🤠😜👈👍
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