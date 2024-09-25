Российские военные взяли под контроль почти все основные дороги, по которым шло снабжение украинской группировки в Угледаре, как и пути эвакуации.
Российские войска добивают в Угледаре 72-ю бригаду ВСУ
Комментарии
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Виктор Тимошевский
И что то "принуждальщика" РОссии не слышно из Вашингтона? Дорожки для пробежки насыпает,чтобы уйти в нирвану и забыться. Вот это ему сюрпрайз на фоне его требований вписаться за Незалежалую
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17 час.
ВВ
Владимир Витковский
Вран должен быть добит, эта падаль подняла помойные лапы с оружием против РОССИИ, да еще и на территории ДНР\ истинно российской территории\. Пощады быть не должно.
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16 час.
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