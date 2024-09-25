Российские войска добивают в Угледаре 72-ю бригаду ВСУ

Виктор Тимошевский

И что то "принуждальщика" РОссии не слышно из Вашингтона? Дорожки для пробежки насыпает,чтобы уйти в нирвану и забыться. Вот это ему сюрпрайз на фоне его требований вписаться за Незалежалую