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Несекретные материалы

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Российские войска добивают в Угледаре 72-ю бригаду ВСУ

Российские войска добивают в Угледаре 72-ю бригаду ВСУ

Российские военные взяли под контроль почти все основные дороги, по которым шло снабжение украинской группировки в Угледаре, как и пути эвакуации.

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Комментарии
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Виктор Тимошевский
И что то &quot;принуждальщика&quot; РОссии не слышно из Вашингтона? Дорожки для пробежки насыпает,чтобы уйти в нирвану и забыться. Вот это ему сюрпрайз на фоне его требований вписаться за Незалежалую
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17 час.
ВВ
Владимир Витковский
Вран должен быть добит, эта падаль подняла помойные лапы с оружием против РОССИИ, да еще и на территории ДНР\ истинно российской территории\. Пощады быть не должно.
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16 час.

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