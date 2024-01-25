Politico: украинские власти обвинят Запад в случае поражения в противостоянии с Россией

Издание Politico со ссылкой на украинского военного чиновника сообщило, что официальные лица Украины готовы возложить ответственность на западные страны, если Киев потерпит поражение в конфликте с Москвой.
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