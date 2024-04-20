Стерлинг готов драться в прелимах до конца карьеры: «Это мелочи, если мои чеки обналичиваются»

«Пока мои чеки по-прежнему обналичиваются, это все мелочи. Ваша точка зрения просто немного искажена», – ответил экс-чемпион UFC Алджамейн Стерлинг фанату, считающему, что боец продолжит драться в прелимах до конца карьеры.