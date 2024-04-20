НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

130 подписчиков

Стерлинг готов драться в прелимах до конца карьеры: «Это мелочи, если мои чеки обналичиваются»

«Пока мои чеки по-прежнему обналичиваются, это все мелочи. Ваша точка зрения просто немного искажена», – ответил экс-чемпион UFC Алджамейн Стерлинг фанату, считающему, что боец продолжит драться в прелимах до конца карьеры.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх