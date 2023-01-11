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Клименко: Минздрав РФ смотрит на высокие технологии в медицине, как инквизитор на ведьму

Клименко: Минздрав РФ смотрит на высокие технологии в медицине, как инквизитор на ведьму

Предоставить качественные медицинские услуги для жителей всех регионов России помогут высокие технологии, но чиновники Минздрава противятся внедрению искусственного интеллекта, заявил в интервью Pravda.

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