В Южно-Сахалинске артисты дома культуры «Синегорье» выступили с концертом для военнослужащих, находящихся на излечении в госпитале ВВО

В концертную программу вошли номера вокальных коллективов дома культуры «Белый день», «Ладушки», «Мечта», танцевального коллектива «Ассорти» и театральной студии «Грани», которые принимают активное участие в культурной жизни города.
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