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«Вест Хэм» купил капитана «Саутгемптона» Уорд-Проуза за 30 млн фунтов. Хавбек забил 17 голов со штрафных в АПЛ – больше только у Бекхэма

«Вест Хэм» купил капитана «Саутгемптона» Уорд-Проуза за 30 млн фунтов. Хавбек забил 17 голов со штрафных в АПЛ – больше только у Бекхэма

28-летний полузащитник подписал контракт на 4 года. Он будет играть под седьмым номером. Ранее сообщалось, что англичанина заплатят 30 млн фунтов.

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