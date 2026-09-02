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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Сандерленд» купил Малика Фофана за 30+5 млн евро у «Лиона»

« Сандерленд » объявил о переходе вингера «Лиона» Малика Фофана . 21-летний бельгиец подписал с клубом АПЛ долгосрочный контракт.

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