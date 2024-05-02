«Черри Эксид» протаранил забор на пересечении улиц Кирова и Каракозова

Водитель автомобиля «Черри Эксид» в Туле протаранил забор на пересечении улиц Кирова и Каракозова.Утром 2 мая в Туле, на пересечении улиц Кирова и Каракозова произошло ДТП с автомобилем марки «Черри Эксид».
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