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Тульские новости

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«Черри Эксид» протаранил забор на пересечении улиц Кирова и Каракозова

«Черри Эксид» протаранил забор на пересечении улиц Кирова и Каракозова

Водитель автомобиля «Черри Эксид» в Туле протаранил забор на пересечении улиц Кирова и Каракозова.Утром 2 мая в Туле, на пересечении улиц Кирова и Каракозова произошло ДТП с автомобилем марки «Черри Эксид».

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