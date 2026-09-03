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Царьград

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Музей Мирового океана получил янтарь с древней устрицей

Музей Мирового океана получил янтарь с древней устрицей

В Филинской бухте Калининградской области найден янтарь с останками устрицы. Уникальная находка 35 млн летней давности передана в Музей Мирового океана.

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