В столице Пакистана возле международного аэропорта произошел теракт

В результате атаки террориста-смертника в окрестностях международного аэропорта Джинна в Карачи вечером 6 октября погибли двое китайских граждан и пакистанец, еще 17 получили ранения, подтвердили в понедельник официальные лица и посольство Китая в Пакистане.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии