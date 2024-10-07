В столице Пакистана возле международного аэропорта произошел теракт

В результате атаки террориста-смертника в окрестностях международного аэропорта Джинна в Карачи вечером 6 октября погибли двое китайских граждан и пакистанец, еще 17 получили ранения, подтвердили в понедельник официальные лица и посольство Китая в Пакистане.