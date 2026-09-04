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Российскую семью не выпускают из Турции из-за опасного вируса у ребенка

Российскую семью не выпускают из Турции из-за опасного вируса у ребенка

Семья из Карелии застряла в Турции после того, как у их годовалой дочери заподозрили вирус Коксаки .

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