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  • Олег Троян
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Бармена, устроившего диверсию на станции, обвинили в госизмене и терроризме

Бармена, устроившего диверсию на станции, обвинили в госизмене и терроризме

Бармену одного из подмосковных ресторанов Владимиру Малине, который был задержан в июне прошлого года после поджога релейного шкафа в районе железнодорожной станции Нара, следователи ужесточили обвинение, передает ТАСС.

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