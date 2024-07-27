Более 20 человек отравились хлором в бассейне Варшавы

Массовое отравление хлором произошло в одном из бассейнов Варшавы, сообщила радиостанция RMF FM."23 человека, которые плавали в бассейне Polonez OSiR в варшавском районе Таргувек, имеют симптомы отравления хлором", – говорится в публикации.
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