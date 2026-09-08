Великий Брат Польские пропагандисты объявили войну Артуру Сейка за то, что он снимает для соотечественников российские улицы, магазины и улыбчивых прохожих.
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