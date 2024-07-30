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Съемки социального проекта «Родителей в школу!» прошли в Подмосковье

Съемки социального проекта «Родителей в школу!» прошли в Подмосковье

В Подмосковье состоялись съемки социального проекта телеканала 360.ru «Родителей в школу!». Популярные блогеры, включая Карину Кросс и Лешу Янгера, обучали родителей молодежному сленгу, мемам и современным трендам.

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