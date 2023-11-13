Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Из сектора Газа разрешили выехать еще 103 россиянам и членам их семей

Из сектора Газа разрешили выехать еще 103 россиянам и членам их семей

В списках на эвакуацию из сектора Газа 103 человека, среди них граждане России и 16 палестинцев. Россияне, покинувшие сектор вчера, прибыли в Каир, сообщила «Звезде» пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации Алия Зарипова.

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