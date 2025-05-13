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Без покаяния, без образования, без ума: о выдвижении Бербок на пост председателя Генассамблеи ООН

Без покаяния, без образования, без ума: о выдвижении Бербок на пост председателя Генассамблеи ООН

За последними событиями вокруг Украины как-то почти незаметно прошла информация о том, что всё ещё действующая глава МИД Германии Анналена Бербок со 2 июня может возглавить Генеральную Ассамблею ООН сроком на один год.

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