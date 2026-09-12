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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фил Кессел, Аманда Кессел, Оши, Сутер и тренер по физподготовке Стэн Вонг войдут в Зал хоккейной славы США

Федерация хоккея США назвала пятерку новых членов Зала хоккейной славы страны, которые будут включены в него 30 ноября на специальной церемонии в Вашингтоне .

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