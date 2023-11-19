Семья с 6-летним ребёнком чудом выжила после ДТП с локомотивом под Магнитогорском

В машине находились пять человек.В это невозможно поверить, но в один день, одно время и примерно в одном и том же районе — под Магнитогорском, произошло уже второе ДТП с участием железнодорожного состава и отечественного ВАЗа.
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