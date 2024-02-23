Путин: участники спецоперации на Украине сражаются за правду и справедливость

Участники специальной военной операции (СВО) Москвы на Украине сражаются за правду и справедливость. Соответствующее заявление, как пишет Telegram-канал Zvezdanews, сделал российский президент Владимир Путин.
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