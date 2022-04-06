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Бастрыкин поручил расследовать инцидент с автомобилем у российского посольства в Румынии

Бастрыкин поручил расследовать инцидент с автомобилем у российского посольства в Румынии

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК расследовать обстоятельства инцидента у здания российского посольства в Бухаресте, в ходе которого автомобиль врезался в забор дипмиссии.

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