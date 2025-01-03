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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Анонсированы обновлённые ноутбуки Redmi Book 14 (2025) и Redmi Book 16 (2025) с процессором Inte...

Анонсированы обновлённые ноутбуки Redmi Book 14 (2025) и Redmi Book 16 (2025) с процессором Inte...

Анонсированы обновлённые ноутбуки Redmi Book 14 (2025) и Redmi Book 16 (2025) с процессором Intel Core i5 220HКомпания Xiaomi представила в Китае обновлённые ноутбуки Redmi Book 14 (2025) и Redmi Book 16 (2025), получившие более производительный 12-ядерный процессор Intel Core i5 220H с поддержкой 16 вычислительных потоков.

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