Анонсированы обновлённые ноутбуки Redmi Book 14 (2025) и Redmi Book 16 (2025) с процессором Inte...

Анонсированы обновлённые ноутбуки Redmi Book 14 (2025) и Redmi Book 16 (2025) с процессором Intel Core i5 220HКомпания Xiaomi представила в Китае обновлённые ноутбуки Redmi Book 14 (2025) и Redmi Book 16 (2025), получившие более производительный 12-ядерный процессор Intel Core i5 220H с поддержкой 16 вычислительных потоков.