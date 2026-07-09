«Дуслык» төбәкара җәйге ял аланында Ирек Шәрипов белән очрашу булды

Бүген Россия Федерациясе төбәкләреннән килгән укучылар өчен татар телендә сөйләм практикасын үстерү юнәлешендәге «Дуслык» төбәкара җәйге ял аланында ТР Дәүләт советы депутаты, Бөтендөнья татар конгрессы Башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары, Татарстандагы бүлекчәләр белән эшләү комитеты җитәкчесе Ирек Шәрипов белән очрашу булды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии