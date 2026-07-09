НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

40 подписчиков

«Дуслык» төбәкара җәйге ял аланында Ирек Шәрипов белән очрашу булды

«Дуслык» төбәкара җәйге ял аланында Ирек Шәрипов белән очрашу булды

Бүген Россия Федерациясе төбәкләреннән килгән укучылар өчен татар телендә сөйләм практикасын үстерү юнәлешендәге «Дуслык» төбәкара җәйге ял аланында ТР Дәүләт советы депутаты, Бөтендөнья татар конгрессы Башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары, Татарстандагы бүлекчәләр белән эшләү комитеты җитәкчесе Ирек Шәрипов белән очрашу булды.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии