ВС России перешли к мощному штурму главного укрепрайона ВСУ в Авдеевке: Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 29 ноября 2023 — Свежие новости СВО, обзор событий, Карта СВО, Украина последние новости

Карта боевых действий на Украине сегодня, на 29 ноября 2023 г.: СВО сегодня, интерактивная карта СВО России, Обзор событий: Донецкое направление: на Авдеевском участке ВС России ведут наступательные действия как на северном, так и на южном флангах.