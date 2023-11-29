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ВС России перешли к мощному штурму главного укрепрайона ВСУ в Авдеевке: Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 29 ноября 2023 — Свежие новости СВО, обзор событий, Карта СВО, Украина последние новости

ВС России перешли к мощному штурму главного укрепрайона ВСУ в Авдеевке: Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 29 ноября 2023 — Свежие новости СВО, обзор событий, Карта СВО, Украина последние новости

Карта боевых действий на Украине сегодня, на 29 ноября 2023 г.: СВО сегодня, интерактивная карта СВО России, Обзор событий: Донецкое направление: на Авдеевском участке ВС России ведут наступательные действия как на северном, так и на южном флангах.

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