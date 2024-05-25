В Архангельске сегодня откроется выставка «Юнги Победы»

25 мая 1942 года на Соловецких островах была создана школа юнг Военно-Морского ФлотаОна стала самой юной в мировой истории полноценной войсковой частью, выпускники которой наравне со взрослыми защищали будущее нашей страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии