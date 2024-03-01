Франция хочет разрешить спецназу пересекать границу Украины

ПАРИЖ, 1 марта, ФедералПресс. Французские власти рассматривают возможность разрешить своим подразделениям специального назначения пересекать границу Украины, чтобы поставить перед Россией «стратегическую дилемму».
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