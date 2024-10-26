Заключённые сбежали из колонии в Липецкой области (ФОТО)

Шестеро заключённых сбежали из колонии в Липецкой области. Побег совершён из ИК № 2. Оперативные и специальные службы подняты для поиска и задержания преступников, создана межведомственная группа МВД, Росгвардии, ФСБ и ФСИН.
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