Первые слова мужа Анастасии Заворотнюк после похорон

Муж покойной актрисы Анастасии Заворотню обратился к поклонникам. Петр Чернышев, который пять лет не давал комментариев, решил высказаться после похорон актрисы Анастасии Заворотнюк на Троекуровском кладбище в столице в эту субботу, 1 июня.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии