Синдром Туретта часто упускается из виду у девочек

Женщины с синдромом Туретта реже получают этот диагноз, 17 января сообщает журнал Neurology. Ученые установили, что для диагностки синдрома Туретта у женщин требуется больше времени и, как правило, на момент постановки диагноза они старше мальчиков.
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