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SPLETNIK

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"Нужно что-то делать". Екатерину Варнаву раскритиковали за "нездоровую худобу"

"Нужно что-то делать". Екатерину Варнаву раскритиковали за "нездоровую худобу"

Экс-звезду Comedy Woman Екатерину Варнаву вновь раскритиковали за "нездоровую худобу". Поводом послужили новые снимки в её инстаграме*: Варнава позировала в мини-юбке и чёрной кофте.

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