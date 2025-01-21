ФСБ задержала студента, который собирался поджечь военкомат в Барнауле

19-летний россиянин действовал по заданию украинской террористической организации Сотрудники управления ФСБ России по Алтайскому краю задержали учащегося одного из средне-специальных учебных заведений при попытке поджога военкомата.
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