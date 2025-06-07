В юности или спустя годы поисков: в каком возрасте знаки зодиака встречают свою настоящую любовь Алёна ЮрьеваЛюбовь приходит в жизнь каждого человека по-разному — иногда неожиданно и бурно, а порой спустя годы поисков и внутренней работы.