Хуситы поразили украинский сухогруз в Красном море

Добрый день, уважаемые читатели и подписчики канала "Я не украинец, я - хохол". Как оказалось у ребят в тапках очень длинные руки и теперь в списке пораженных морских судов значится сухогруз, принадлежащий Украине.
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