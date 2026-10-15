«Бетис» вышел на девятое место в турнирной таблице с 6 очками, в то время как «Порту» занимает 30-ю позицию и не набрал очков.
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