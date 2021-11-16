Ученые рассказали, какой была бы Земля без людей

Konstantin Петров А зачем нужны полезные ископаемые и плодородная почва, если нет людей? Мамонтам или пришельцам с других миров?

anatolii660 reznikov А кому нужны те полезные ископаемые кроме людей ? Зачем например животным золото и алмазы Или тот же алюминий и желео Или та же нефть и уголь ?