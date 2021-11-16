Земля / фото: WallpapersCraft Следы деятельности современного человека сегодня отчетливо видны в каждом уголке планеты.
Ученые рассказали, какой была бы Земля без людей
Комментарии
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Konstantin Петров
А зачем нужны полезные ископаемые и плодородная почва, если нет людей? Мамонтам или пришельцам с других миров?
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12 час.
1
anatolii660 reznikov
А кому нужны те полезные ископаемые кроме людей ? Зачем например животным золото и алмазы Или тот же алюминий и желео Или та же нефть и уголь ?
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12 час.
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