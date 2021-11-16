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  • zhanna
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  • anatolii660 reznikov
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  • Konstantin Петров
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Ученые рассказали, какой была бы Земля без людей

Ученые рассказали, какой была бы Земля без людей

Земля / фото: WallpapersCraft Следы деятельности современного человека сегодня отчетливо видны в каждом уголке планеты.

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Комментарии
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Konstantin Петров
А зачем нужны полезные ископаемые и плодородная почва, если нет людей? Мамонтам или пришельцам с других миров?
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1
12 час.
anatolii660 reznikov
А кому нужны те полезные ископаемые  кроме людей ?  Зачем например  животным золото и алмазы  Или тот же алюминий и желео   Или та же нефть и уголь ?
Ответить
12 час.
zhanna
Если  бы не было людей на земле не было бы планеты.Люди клетки планеты,несущие разум.А вот почему планета гибнет-вопрос не к людям.
Ответить
2 час.

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