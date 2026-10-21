В Ростове-на-Дону с 7 ноября изменится схема движения в районе улицы Орбитальной и проспекта Космонавтов: закроют прямой проезд к улице Беляева и запретят левый поворот, а с 15 ноября из-за строительных работ на бульваре Платова временно перекроют два пешеходных участка на Батуринской и Тружеников.