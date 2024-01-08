Старейший рыбоконсервный комбинат Севастополя умирает под тяжестью долгов

Арбитражный суд взыскал с ООО «Рыбоконсервный комбинат «Аквамарин» 1,2 млн рублей экологического сбора по иску Южного межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор).
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