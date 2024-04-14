В Татарстане стартовали работы по программе «Наш двор»

В Татарстане стартовала республиканская программа «Наш двор». Работы начались в 3 крупных городах: Казани, Набережных Челнах И Нижнекамске, — рассказали на совещании в Доме правительства, которое провел Раис Татарстана Рустам Минниханов.
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