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ГТРК Татарстан

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В Татарстане стартовали работы по программе «Наш двор»

В Татарстане стартовали работы по программе «Наш двор»

В Татарстане стартовала республиканская программа «Наш двор». Работы начались в 3 крупных городах: Казани, Набережных Челнах И Нижнекамске, — рассказали на совещании в Доме правительства, которое провел Раис Татарстана Рустам Минниханов.

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