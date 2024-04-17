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Де’Аарон Фокс о «Голден Стэйт»: «Если это конец, значит, этому суждено было случиться сейчас»

«Мы знали, что стоит на кону. «Уорриорз» были еще одним препятствием на нашем пути. Мы должны были справиться с этим.

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