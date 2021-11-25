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В России к настоящему моменту выпущено 70 миллионов комплектов вакцины от коронавируса «Спутник V»

В России к настоящему моменту выпущено 70 миллионов комплектов вакцины от коронавируса «Спутник V» и 15 миллионов «Спутник Лайт», рассказал глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, передает РИА Новости.

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