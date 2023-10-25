Financial Times заявила о возвращении в Россию сбежавших после начала СВО

ТАСС/Валерий Шарифулин Сбежавшие из России люди начали массово возвращаться на родину из-за сложной жизни за границей и обострения конфликта между Палестиной и Израилем, пишет 25 октября британская газета Financial Times со ссылкой на данные ученых Эмиля Камалова и Иветты Сергеевой из института Европейского университета.