Евгения Медведева рассказала об отношениях со своим возлюбленным

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Фигуристка Евгения Медведева поделилась своими мыслями о личной жизни и отношениях с бойфрендом. Спортсменка отметила, что важным аспектом её взаимоотношений с Дмитрием является отсутствие соперничества и полная поддержка друг друга, что позволяет им чувствовать себя настоящей семьей, хотя они еще не расписаны.

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