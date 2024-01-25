Власти рассказали о ситуации с отоплением после аварии в Новосибирске

В 165 квартирах жителей города до сих пор сохраняются проблемы с подачей теплоносителя.Власти Новосибирской области провели совещание по проблемам теплоснабжения после череды аварий в столице региона и рассказали о ситуации с отоплением в домах на левом берегу.