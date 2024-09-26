Без Запада. Бразилия и Китай собирают Глобальный Юг для презентации «мирного плана» по Украине

Анфиса Иванова

Сбор в Нью-Йорке...( опять Америка...) и без США ?! Да ладно!... " Создание благоприятных условий для возобновления прямого диалога между сторонами имеет ключевое значение на этом этапе."... Создание БЛАГОПРИЯТНЫХ условий...- Ну Силва дает : могут ли быть в принципе БЛАГОСТИ для любой из воюющих сторон ?! Словесный бред! И вед знают как " отче наш " - Россия никогда не отдаст своих территорий ! Но как же им всем охота засветится в очередном историческом факте - воюющей России...в качестве инструментов СКЛОНЕНИЯ ЕЁ к вынужденному миру, самодовольно погладив свое " величественное брюшко"!