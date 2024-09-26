Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Без Запада. Бразилия и Китай собирают Глобальный Юг для презентации «мирного плана» по Украине

Без Запада. Бразилия и Китай собирают Глобальный Юг для презентации «мирного плана» по Украине

Reuters сообщает: Бразилия до конца этой недели представит странам Глобального Юга совместный китайско-бразильский «мирный план» для Украины.

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Комментарии
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Анфиса Иванова
Сбор в Нью-Йорке...( опять Америка...) и без США ?!  Да ладно!... &quot; Создание благоприятных условий для возобновления прямого диалога между сторонами имеет ключевое значение на этом этапе.&quot;...  Создание БЛАГОПРИЯТНЫХ условий...- Ну Силва дает : могут ли быть в принципе БЛАГОСТИ для любой из воюющих сторон ?!  Словесный бред! И вед знают как &quot; отче наш &quot; - Россия никогда не отдаст своих территорий ! Но как же им всем охота засветится в очередном историческом факте - воюющей России...в качестве инструментов СКЛОНЕНИЯ ЕЁ к вынужденному миру, самодовольно погладив свое &quot; величественное брюшко&quot;!
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