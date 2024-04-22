Более 45 миллионов приемов провели в обновленных московских поликлиниках

Москва продолжает работать над улучшением качества медицинской помощи жителям города. Согласно последним данным, врачи московских поликлиник провели более 45 миллионов приемов после проведения капитального ремонта и обновления.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии