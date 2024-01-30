Редкие ретро фотографии звёзд середины XX века в неформальной обстановке

Все фотографии, которые собраны в этом разделе, сделаны культовым фотографом Терри О'Нилoм. Как-то сфотографировал человека в зале ожидания аэропорта, а он оказался министром внутренних дел Великобритании.
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