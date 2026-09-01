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Царьград

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«Дальневосточная рыбопромышленная» вложит 250 млн в переработку рыбы

«Дальневосточная рыбопромышленная» вложит 250 млн в переработку рыбы

В Невельске, Сахалинская область, начнется восстановление комплекса по переработке морепродуктов. «Дальневосточная рыбопромышленная управляющая компания» совместно с «Приморской рыболовной компанией» инвестируют в проект свыше 250 млн рублей.

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